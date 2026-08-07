Спектакль-исследование того, что означает быть режиссёром и как сохранить свою самобытность, сохраняя при этом серьезное и искреннее отношение к своей профессии, людям и своему делу, становится объектом иронического размышления. На сцене разворачивается процесс репетиции, где через приём «театр в театре» зрителям демонстрируется зарождение спектакля. Продолжительность 2 часа 15 минут с одним антрактом.