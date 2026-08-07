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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Как важно быть серьёзным

улица Типанова, 22

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-исследование того, что означает быть режиссёром и как сохранить свою самобытность, сохраняя при этом серьезное и искреннее отношение к своей профессии, людям и своему делу, становится объектом иронического размышления. На сцене разворачивается процесс репетиции, где через приём «театр в театре» зрителям демонстрируется зарождение спектакля. Продолжительность 2 часа 15 минут с одним антрактом.

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