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Спасибо за ничего

набережная канала Грибоедова, 88-90

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Институт исследования стрит-арта совместно с международной галереей Inloco представляют персональную выставку фотографа-документалиста Антона Селезнева (Selone). Selone больше 10 лет фотографирует стрит-арт на улицах Петербурга. В его фото — эпохи, которые ушли, пейзажи и фасады, которых больше не существует, и граффити, ставшие частью истории города. С помощью аналоговой и цифровой фотографии Selone погружает зрителя в скрытые хроники улиц Петербурга. Кадры повествуют о действующих лицах андеграундного движения, среди которых Andie, Super, Максим Има, Осколки и ещё около 50 граффити-райтеров и команд. Выставка приурочена к выходу одноименной книги — первой фотоантологии петербургского граффити. Презентация состоится 29 марта. Также запланированы артист-ток, лекции и арт-медиации. Расписание публичной программы и билеты здесь: https://streetartresearch.org/spasibozanichego_vystavka Часы работы выставки: ср — пт, 16:00 — 20:00 сб — вс, 12:00 — 20:00

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