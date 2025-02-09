Spark. Linkin Park трибьют
Шведский переулок, д. 2
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Команда Spark — это электро-акустический трибьют Linkin Park. На концерте ты услышишь свои любимые песни великой группы в новом звучании и в различных аранжировках. Хиты, раритеты, боевики, медляки, мэш-апы, Balalaika, драйв. В этот вечер прозвучит обновлённая программа «My December» специально для Санкт-Петербурга.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи