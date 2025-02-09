Команда Spark — это электро-акустический трибьют Linkin Park. На концерте ты услышишь свои любимые песни великой группы в новом звучании и в различных аранжировках. Хиты, раритеты, боевики, медляки, мэш-апы, Balalaika, драйв. В этот вечер прозвучит обновлённая программа «My December» специально для Санкт-Петербурга.