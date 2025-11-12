Space Jazz: Soul Edition
наб. Обводного канала, 74Ц
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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Этот концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным. Под сводами большого купола, на фоне космического видеоряда, музыка приобретает особую глубину и настроение. В центре программы — soul: жанр, в котором звучат настоящие чувства. Вечер будет посвящён творчеству Этты Джеймс и Ареты Франклин — певиц, чьи песни остаются актуальными десятилетия спустя. Их истории о любви, жизни и силе характера прозвучат в исполнении Spontaneous Jazz Band. Это музыка, которая трогает. Атмосфера, которую хочется сохранить. Вечер, который будет с тобой ещё долго. Погружение в атмосферу космической романтики и джазовой магии гарантировано.
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