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Space Jazz: Soul Edition

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Этот концерт из серии Space Jazz обещает стать особенным. Под сводами большого купола, на фоне космического видеоряда, музыка приобретает особую глубину и настроение. В центре программы — soul: жанр, в котором звучат настоящие чувства. Вечер будет посвящён творчеству Этты Джеймс и Ареты Франклин — певиц, чьи песни остаются актуальными десятилетия спустя. Их истории о любви, жизни и силе характера прозвучат в исполнении Spontaneous Jazz Band. Это музыка, которая трогает. Атмосфера, которую хочется сохранить. Вечер, который будет с тобой ещё долго. Погружение в атмосферу космической романтики и джазовой магии гарантировано.

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