Среди звёзд и планет оживут легендарные композиции Нины Симон — тебя ждёт джаз, соул, блюз и госпел. Для публики выступит Spontaneou Jazz Band, бережно передающий дух оригинальных записей с добавлением живой импровизации. Нина Симон — фигура, без которой невозможно представить историю джаза. Её творчество — это честность, сила и магия, которая не тускнеет с годами. В этот вечер прозвучат легендарные композиции из её репертуара — «Feeling Good», «I Put a Spell on You», «Ne me quitte pas» и другие. На сцене: Ольга Чупина — вокал Анастасия Карпешина — вокал, клавиши Александр Козлов — тромбон Антон Рязанов — саксофон Владимир Козлов — контрабас Алексей Кожемякин — барабаны