Приходи провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. Виктор Филатов выступает в Санкт-Петербурге на протяжении уже многих лет, сотрудничая с известными джазовыми исполнителями. Его запоминающаяся манера и мягкий, узнаваемый тембр никого не оставят равнодушным. А репертуар, включающий в себя композиции, в таких стилях как bossa-nova, smooth-jazz, а так-же авторские аранжировки на известные композиции, определенно оставит самое лучшее впечатление. Вокалист Виктор Филатов и пианист Илья Щеклеин приглашают провести вечер в атмосфере утончённого джаза в камерной атмосфере дворика МТС Live Garden.