Space Jazz
Двор планетария, наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Приходи провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. Виктор Филатов выступает в Санкт-Петербурге на протяжении уже многих лет, сотрудничая с известными джазовыми исполнителями. Его запоминающаяся манера и мягкий, узнаваемый тембр никого не оставят равнодушным. А репертуар, включающий в себя композиции, в таких стилях как bossa-nova, smooth-jazz, а так-же авторские аранжировки на известные композиции, определенно оставит самое лучшее впечатление. Вокалист Виктор Филатов и пианист Илья Щеклеин приглашают провести вечер в атмосфере утончённого джаза в камерной атмосфере дворика МТС Live Garden.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи