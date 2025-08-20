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Space Jazz

Планетарий 1
Двор планетария, наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Приходи провести теплый вечер среды в самом центре города — в зелёном оазисе под кронами хвойных деревьев. Виктор Филатов выступает в Санкт-Петербурге на протяжении уже многих лет, сотрудничая с известными джазовыми исполнителями. Его запоминающаяся манера и мягкий, узнаваемый тембр никого не оставят равнодушным. А репертуар, включающий в себя композиции, в таких стилях как bossa-nova, smooth-jazz, а так-же авторские аранжировки на известные композиции, определенно оставит самое лучшее впечатление. Вокалист Виктор Филатов и пианист Илья Щеклеин приглашают провести вечер в атмосфере утончённого джаза в камерной атмосфере дворика МТС Live Garden.

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