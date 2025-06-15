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Созерцательная встреча

Таврический сад, Потёмкинская улица, 4А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Тебя приглашают разделить опыт любования ранним утром в Таврическом саду. Замедлиться и наблюдать, как случается летнее воскресное утро. Будешь ходить по траве босиком, слушать ветер и сладкие летние ароматы цветущих растений, глубоко дышать. Будешь направлять свое внимание за тем, что происходит вокруг, делиться приходящими мыслями и ощущениями и через исследование самого раннего времени суток, мягко узнавать утреннего себя. А ещё будет пуэр в китайском стиле с фруктами. Продолжительность: около 3 часов. Одевайся по погоде и возьми плед, если во время чаепития не готов(а) сидеть на траве. Ведущая: Настя Осина, организатор и модератор горизонтальных событий из психологического пространства «Поле».

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