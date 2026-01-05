Ночь, где звук – главный герой. Тяжёлые риффы, живые барабаны, голос, который пробивает насквозь — уходят в чистый рок. Ничего лишнего – только сцена, экран и мощная музыка, которая попадает в самое сердце. Джинса, кожа, тёмные майки, цепи — дресс-код говорит сам за себя. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди