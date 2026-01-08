Сегодня включаем лучшее, что знали танцполы. Резиденты собрали только вечные хиты – те, под которые тебе хочется не просто танцевать, а жить. Каждый трек – perfect match. Известные бэнгеры, незабываемые эмоции и вайб, который держит до самого утра. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди