Sounds Like: Pop Club Hits
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сегодня включаем лучшее, что знали танцполы. Резиденты собрали только вечные хиты – те, под которые тебе хочется не просто танцевать, а жить. Каждый трек – perfect match. Известные бэнгеры, незабываемые эмоции и вайб, который держит до самого утра. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди
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