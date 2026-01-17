Сияй под настоящий Бразильский sound — Brazil, Baile Funk, Latin Club и все остальные tropical мотивы. Здесь будет качественная селекция и прохладные коктейли. С тебя — паспорт и готовность танцевать. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди