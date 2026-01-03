Возвращаемся в 2017 — туда, где смыслом жизни был трешер, гараж и малиновый закат, а каждый момент казался бесконечным и романтичным. Дресс-код простой: трешер, hypebeast, оверсайз, yeezy, сумки через плечо. Как тогда. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve 8-921-410-44-40 билет или бронь стола — проход без очереди