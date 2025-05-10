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Soundhealing. Мистерия звука

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Авторская звуковая практика-медитация, собранная по крупицам из разных стран и культур. Тебя ждёт полуторачасовое погружение в подсознание с большой палитрой инструментов, а также потоковый вокал, которые помогут расслабиться телу и мозгу. Практика поможет обрести ресурс на качественные изменения, а под вибрации инструментов ты сможешь совершить попутешествие по внутренним мирам. Палитра инструментов: Индонезийский бубен, флейта индейцев пимак, посохи дождя, тибетские и кристальные чаши, индийский варган, аурафон, караталы etc. Захвати на практику свой плед и по желанию маску на глаза. Запись и билеты в лс у организатора.

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