Soundhealing. Мистерия звука
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Авторская звуковая практика-медитация, собранная по крупицам из разных стран и культур. Тебя ждёт полуторачасовое погружение в подсознание с большой палитрой инструментов, а также потоковый вокал, которые помогут расслабиться телу и мозгу. Практика поможет обрести ресурс на качественные изменения, а под вибрации инструментов ты сможешь совершить попутешествие по внутренним мирам. Палитра инструментов: Индонезийский бубен, флейта индейцев пимак, посохи дождя, тибетские и кристальные чаши, индийский варган, аурафон, караталы etc. Захвати на практику свой плед и по желанию маску на глаза. Запись и билеты в лс у организатора.
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