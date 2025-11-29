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Sound Event Program — Kill Bill

Галерея «Автограф Сквер», улица Некрасова, 3-5В, 4 этаж

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Начиная с 19 часов занимай столик, бери в руки бокал с красным и приходи общаться на темы: кинорежиссёр и его творческий путь, месть — это непродуктивно, латекс в наше время выглядит странно или почему Япония затмила в 80-е Запад, а Тарантино не любит ни Японию, ни Латинскую Америку, и в музыке не разбирается. В 20 ч. начнётся кинопоказ легендарного фильма Тарантино с купюрами и живая музыка звёзд петербургской импровсцены. Большой ансамбль импровизаторов: Николай Рубанов (Аукцыон) — саксофон Константин Органов (Мелонойз) — труба Анна Михайлова — кото Вера Огарева (ex. Iva Nova) — голос Карина Сиу — голос, электроника Ольга Круковская — контрабас Леонид Перевалов — кларнет Максим Позин (Noiseboys, Пусто цвет) — электрогитара Михаил Кулешин — ударные Пётр Сорин — сякухати Начало в 20:00 Аперитив в 19:00 Запись в ТГ

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