Open People — это социально-трансформационная, психологическая игра, состоящая из 13 колод, составленных по колесу жизненного баланса по всем сферам жизни: семья, любовь, секс, карьера, здоровье и внешний вид, финансы, развитие, хобби, комфорт, окружение, досуг, добро в мир. Что будет: - Освоишь навык рассказывать о себе так, чтобы людям было интересно слушать и они хотели дальше продолжать общение с тобой; - Научишься легко находить темы для разговора, без стресса и неудобства раскрываться перед малознакомыми людьми; - Получишь обратную связь о себе, увидишь свои сильные и слабые стороны в безопасном пространстве. На встрече участники будут отвечать на вопросы из игровых колод и делиться историями из своей жизни, здесь нет неправильных ответов, эта игра о тебе. Ведущая: Ольга Докина, психолог. Стоимость 1 500 р, если приходишь с подругой/с партнером, то за двоих 2 000 р. Регистрация обязательна, всего 7 мест на игру.