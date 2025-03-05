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Социальная психологическая игра-нетворкинг «Open People»

Невский проспект, 71/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Open People — это социально-трансформационная, психологическая игра, состоящая из 13 колод, составленных по колесу жизненного баланса по всем сферам жизни: семья, любовь, секс, карьера, здоровье и внешний вид, финансы, развитие, хобби, комфорт, окружение, досуг, добро в мир. Что будет: - Освоишь навык рассказывать о себе так, чтобы людям было интересно слушать и они хотели дальше продолжать общение с тобой; - Научишься легко находить темы для разговора, без стресса и неудобства раскрываться перед малознакомыми людьми; - Получишь обратную связь о себе, увидишь свои сильные и слабые стороны в безопасном пространстве. На встрече участники будут отвечать на вопросы из игровых колод и делиться историями из своей жизни, здесь нет неправильных ответов, эта игра о тебе. Ведущая: Ольга Докина, психолог. Стоимость 1 500 р, если приходишь с подругой/с партнером, то за двоих 2 000 р. Регистрация обязательна, всего 7 мест на игру.

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