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Сон во сне

Галерея Елены Абрамовой
Красногвардейская площадь, 3Е офис E3 130, этаж 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Экспозиция выставки стремится к формату тотальной инсталляции с нелинейными маршрутами и неожиданными деталями. В каждой работе, несмотря на мнимую реалистичность, есть элементы, указывающие на нарушение логики происходящего, как если бы это было во сне, а цветовую насыщенность работ нельзя интерпретировать однозначно. Путешествие по выставке — это обращение к бессознательному, со всеми его тайнами, опасностями и фантазиями. Выставка фиксирует сразу несколько трендов в актуальном искусстве, которые основаны на возвращении в современные художественные практики методов, впервые озвученных сюрреалистами. Сюрреализм как художественная программа был изложен в 1924 году художником и поэтом Андре Бретоном. Спустя сто лет, манифест сюрреализма обрёл второе дыхание в формате исторических выставок и Венецианской биеннале 2024. Сейчас, когда эйфория, связанная с круглой датой прошла, есть возможность проанализировать художественные процессы более глубоко и обнаружить гибриды сюрреализма не только на общемировой арт-сцене, но и в локальном контексте. Выставка в Abramova gallery включает в себя не только живопись нового поколения авторов, но и большое количество арт-объектов в металле, созданных художниками Санкт-Петербургской Академии им. Штиглица — крупнейшей школе металла в России с узнаваемым почерком. Часы работы: вторник — суббота с 12:00 до 19:00.

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