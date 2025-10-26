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Сон Диониса

Мачты
Кожевенная линия, 34

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
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Про событие

Мистерия звука от заката до полуночи. «Сон Диониса» — это музыкальное путешествие, посвящённое богу вина, вдохновения и экстаза. Вечер будет двигаться от лёгкого транса и красивых мелодий к мощной, катарсической разрядке под звуки барабанов, метала и драм машин. В лайнапе: SASHA GALIANOV. Звук Гальянова — спазм машинных семплов, скрежет гитарных педалей. Для него звук — это не гармония, а материя, которую можно дробить, деформировать и собирать заново. Новый альбом «Металл» - самое яркое тому подтверждение. EFYR. Их музыка — это соединение меланхоличного электро, гипнотических битов и психоделической атмосферы. Специально для живых выступлений дуэт создаёт уникальные аранжировки. РУДОЛЬФ СТРАУСОВ. Абстрактный хип-хоп-панк, с примесью акустических гитар и перегруженных синтезаторов образуют музыку, выходящую за рамки жанров. БЛАЖЕННЫЙ. Это не музыка. Это аудиопрограмма по обретению благодати в условиях тотальной реальности. Его тексты — оглушённые и рассечённые эффектами жертвы древних заклинаний, ругани городских сумасшедших и откровений, полученных на дне шахты лифта.

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