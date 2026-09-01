Танцевальное направление латиноамериканских танцев, исполняемых индивидуально. Это направление тренировок прекрасно подходит для развития и совершенствования танцевальных навыков, координации и чувства ритма, а также для улучшения физической формы. В латиноамериканской программе 5 танцев: Ча-ча-ча, Самба, Румба, Пасодобль и Джайв. Все они имеют разный ритм и неповторимый характер. Тренеровку проведёт: Надежда Загитбаева, студия персональных и групповых тренировок нового поколения МУЗА Фитнес / MUSE Fitness. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.