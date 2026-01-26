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Сокровищница

Басков переулок, 13-15, Open You Gallery

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка фотографа Наташи Лозинской. В своем проекте автор создаёт визуальный путеводитель по Вятскому краю – «стране безвременья», сердцевине российской глубинки. Здесь, в лакуне между прошлым и будущим, местные жители подобно сказочным героям ведут бесконечный поиск «сокровищ» – материальных и духовных. Их проводниками становятся локальные предания, народные верования, религиозные традиции и трансформирующаяся от столетия к столетию мифология. Стоимость: Обычный билет — 300 руб. Для льготных категорий граждан (дети до 14 лет и пенсионеры) — бесплатно. Режим работы: ПН-ВС: 13:00-20:00

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