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Sobo Gallery: Bad Script

Моховая улица, 27-29

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от 250₽ до 450₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Открытие новой выставочной площадки, основанной кураторами и художниками — создателями проектов Yaba и Kunsthalle nummer sieben, участниками объединений Север-7 и Цветы Джонджоли. Галерея вдохновлена японским минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом. Пространство представляет новейшую генерацию авторов, групповые кураторские проекты, а также публичную программу: перформансы и образовательные проекты, направленные на микроисследование новых языков, форм и идей, мерцающих в разрозненной среде современного искусства сегодня. Откроет новое галерейное пространство групповой проект Bad Script — текст, пьеса без начала и конца, плохой сценарий, созданный из осколков распадающегося языка на бетонном полу, манифест Sobo Gallery, без всякой уверенности в словах. В фокусе экспозиции — исследования на стыке визуального и нарративного. Художники представят работы (видео, фото, саунд, объекты), трансформирующие выставочное пространство в поле кинематографических и театральных экспериментов, а также анализирующие проблему соотношения языка, нарратива, литературоцентричности и визуального в искусстве. Проект вдохновлен фигурами знаменитых режиссеров и сценаристов, от Геннадия Шпаликова и мифологии, связанной с советскими шестидесятниками, до позднесоветских экспериментов распадающегося языка Луцика и Саморядова. Время работы галереи: с четверга по воскресенье, 12:00 — 19:00

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