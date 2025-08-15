Дневная вечеринка в панорамном ресторане HI-SO TERRACE на крыше отеля SO/ St. Petersburg. С 18:00 и до 23:00 будет мощная саунд-система и танцы на крыше. Встречай закат с видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство под сеты модных диджеев и лайв-проектов: YAM NOR, AMADEI, BUNAU (birthday set), SMIDY, RODACHEV и live от KILLERCASH. После 23:00 будет тихая фоновая музыка.