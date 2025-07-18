Сны металлических цветов
Оранжерея Таврического сада, ул. Шпалерная, д. 43
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от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Выставка в Оранжерее Таврического сада станет местом где живёт не только природа, но и современное искусство. Живые и металлические растения соединятся в пространстве, как переплетаются в современном мегаполисе городская и природная среда. Используя вместо холста и красок стальные листы и травление кислотами, Антон Шульгин создал образы хрупких растений. Брутальность материала и авторской техники подчёркивает их красоту и нежность. Металлические цветы грезят о прекрасном саде и этот сон становится реальностью.
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