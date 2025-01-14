Выставка объединяет несколько серий работ, сделанных за последние 15 лет. Это «Животные Великобритании» 2009 года, выжженные на разделочных досках, серии «1812» и «Москва», сделанные между 2010 и 2024 годом, мещанские мелочи и шкатулки, а также звериные маски того же периода. Серии очень разные, но все же есть несколько сквозных лейтмотивов, способных их объединить в единый нарратив. Во-первых, жутковатые твари, представляющие собой зловещий гибрид животных из детских раскрасок и мультфильмов, словно изображенных шутниками из средней школы. Во-вторых, это специфический уют, который передают псевдобилибинские орнаменты из серии «Москва», которые подчеркивают обжитость районов пятиэтажек на Звездном бульваре, где обитает сам автор. Также элементы помещичьего уюта в серии «1812», в которых угадываются «История села Горюхина» с повестями Белкина Пушкина, галлюцинации Манилова на предмет развития имения, сны Обломова с ночным поеданием мясного супа тайком от Шольца. Этим же уютом дышат всевозможные мещанские поделки с портретом Д’Артаньяна, расписные ларцы и прочая мелочь. Расписание галереи: Среда-пятница 17:00 - 20:00 Суббота-воскресенье 13:00 - 20:00 Понедельник, вторник - выходной.