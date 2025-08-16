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Сну — три года

Бар-ресторан «Сон»
Центральный район, Кирпичный переулок, 8

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Бар-ресторан «Сон» на Крипичном масштабно отметит свой день рождения. Гостей ждёт акустическая программа c 19:00, концерт группы «Кто бы мог подумать?!» в 21:00 и зажигательные dj сеты от SEMA из YONA PARTY с 23:00. Бренд-шеф заведения Павел Филин подготовит для всех гостей большой праздничный торт со свечами, а барная команда Сна разработала розовый спешл-коктейль специально для этого вечера. Всех гостей ждут подарки от заведения и от партнёров: в автомате-хватайке каждый сможет вытянуть что-то особенное. Среди призов: новый мерч от Сна, сертификты в заведение, наборы от Element и Simple Wine.

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