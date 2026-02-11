В залах Екатерининского собрания команда проекта представит серию фотографий и видео, которые можно назвать дневником наблюдателя. В центре проекта находятся фигуры маяка, как символа надежды и веры и Смотрителя, символизирующего деятельное участие человека в сохранении надежды. Выставка «Смотритель маяка» появилась в результате арт-резиденции «Здесь тепло» в Кронштадте, которую курировала в 2025 году искусствовед Анастасия Пронина. Куратор предложила фотохудожнице Юлии Павловой и композитору Дмитрию Мулькову объединить усилия, результатом стала инсталляция «Смотритель маяка», показанная в рамках фестиваля «Здесь тепло» (Остров фортов, Кронштадт) весной и летом 2025 года. В рамках резиденции художница и куратор так же были в исследовательской поездке по фортам Кронштадта, которые на тот момент проходили процесс масштабной реставрации, тогда было отснято большое количество дополнительного фото и видеоматериала. График работы: до 11 февраля ср-пт с 15:00-19:00 и сб с 12:00-20:00 С 11 числа до конца выставки : ср-пт с 16:00-20:00, сб с 12:00-20:00