ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Смотритель маяка

Здание Екатерининского общественного собрания, набережная канала Грибоедова, 88-90

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В залах Екатерининского собрания команда проекта представит серию фотографий и видео, которые можно назвать дневником наблюдателя. В центре проекта находятся фигуры маяка, как символа надежды и веры и Смотрителя, символизирующего деятельное участие человека в сохранении надежды. Выставка «Смотритель маяка» появилась в результате арт-резиденции «Здесь тепло» в Кронштадте, которую курировала в 2025 году искусствовед Анастасия Пронина. Куратор предложила фотохудожнице Юлии Павловой и композитору Дмитрию Мулькову объединить усилия, результатом стала инсталляция «Смотритель маяка», показанная в рамках фестиваля «Здесь тепло» (Остров фортов, Кронштадт) весной и летом 2025 года. В рамках резиденции художница и куратор так же были в исследовательской поездке по фортам Кронштадта, которые на тот момент проходили процесс масштабной реставрации, тогда было отснято большое количество дополнительного фото и видеоматериала. График работы: до 11 февраля ср-пт с 15:00-19:00 и сб с 12:00-20:00 С 11 числа до конца выставки : ср-пт с 16:00-20:00, сб с 12:00-20:00

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста