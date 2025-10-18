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Смертельное искусство: как попасть на картину и не умереть?

Тренинг-центр «Измайловский», Измайловский пр., 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

О чем лекция? Это будет очень увлекательный рассказ о портретном искусстве. О том искусстве, от которого сотни тысяч людей во многих музеях мира, уже много лет не могут оторвать глаз. На лекции ты узнаешь: Почему считалось, что позировать художнику смертельно опасно? Действительно ли это было так или виновато глупое стечение обстоятельств? Чего боялись как огня? И кто смотрит на нас с великих полотен? В рамках лекции состоится презентация новой книги «Триумфы и трагедии XX века» и автограф-сессия. Кто рассказывает? Никита Исанов — историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

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