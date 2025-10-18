О чем лекция? Это будет очень увлекательный рассказ о портретном искусстве. О том искусстве, от которого сотни тысяч людей во многих музеях мира, уже много лет не могут оторвать глаз. На лекции ты узнаешь: Почему считалось, что позировать художнику смертельно опасно? Действительно ли это было так или виновато глупое стечение обстоятельств? Чего боялись как огня? И кто смотрит на нас с великих полотен? В рамках лекции состоится презентация новой книги «Триумфы и трагедии XX века» и автограф-сессия. Кто рассказывает? Никита Исанов — историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».