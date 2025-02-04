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  1. Санкт-Петербург
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Словесное кабаре

The Hat Bar
Белинского ул. 9

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500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Еда

Про событие

Каждый зритель напишет на карточке любое слово или словосочетание, а импровизаторы за 60 секунд на основе предложенных тем представят публике неповторимое шоу. Алексей Щербак — мастер слова, фристайлер, сонграйтер, легенда Сникерс Урбании и чемпион v1battle — будет импровизировать на ходу. Георгий Аверин — поэт музыкант и дирижер проекта Слепой оркестр в Санкт-Петербурге — на протяжении фристайла Алёши Аверин напишет стихотворный текст на ту же тему. Марк Бомштейн — пианист, импровизатор, участник легендарной группы «Джунгли».

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