Каждый зритель напишет на карточке любое слово или словосочетание, а импровизаторы за 60 секунд на основе предложенных тем представят публике неповторимое шоу. Алексей Щербак — мастер слова, фристайлер, сонграйтер, легенда Сникерс Урбании и чемпион v1battle — будет импровизировать на ходу. Георгий Аверин — поэт музыкант и дирижер проекта Слепой оркестр в Санкт-Петербурге — на протяжении фристайла Алёши Аверин напишет стихотворный текст на ту же тему. Марк Бомштейн — пианист, импровизатор, участник легендарной группы «Джунгли».