Слоны + Ломаные Ритмы
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1600₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Слоны столкнутся в суровой схватке с Ломаными Ритмами, лицом к лицу. Резиденты двух тусовок разорвут танцпол в клочья, борясь за твоё внимание. Тебя ждут: формат истинного 360, 10 артистов, уникальный перфоманс и яркое шоу на расстоянии вытянутой руки! Состав: Softskilla, Bass Buddy, Nuwei, , Ryan Audley, Punchman, AIM, Vipah, Chillhomers, Capital Dogz.
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