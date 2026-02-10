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Слоны + Ломаные Ритмы

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Слоны столкнутся в суровой схватке с Ломаными Ритмами, лицом к лицу. Резиденты двух тусовок разорвут танцпол в клочья, борясь за твоё внимание. Тебя ждут: формат истинного 360, 10 артистов, уникальный перфоманс и яркое шоу на расстоянии вытянутой руки! Состав: Softskilla, Bass Buddy, Nuwei, , Ryan Audley, Punchman, AIM, Vipah, Chillhomers, Capital Dogz.

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