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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Слияние с собой. Путь к уникальности

Пушкинская улица, 9

Начало:

Завершение:

5700₽
Возраст 18+

Про событие

Для кого этот тренинг? 1. Для тех, кто пережил жизненные изменения: столкнулся с важными событиями (свадьба, новые отношения, развод, рождение детей и т.д.) и хочет заново открыть себя с учётом нового опыта. 2. Для тех, кто хочет ощутить свою сексуальность: познать новые грани сексуальности и соприкоснуться со своей женской идентичностью. 3. Для тех, кто хочет восстановить контакт с собой: если ты потеряла связь с собой, тренинг поможет вернуть её. 4. Если хочется расширить свои связи: сможешь установить новые внешние и поддерживающие связи с другими женщинами. 5. Если тебе стыдно быть женщиной и проявлять свою индивидуальность. Что сможешь получить: - Методы для понимания себя - Новый взгляд на себя - Возможность свободно выражаться - Научишься управлять своим гневом в контексте женской идентичности Ведущая: Писарева Анастасия, дипломированный психолог, психоаналитик, психолог-сексолог. Член Европейской Ассоциации Транзактного анализа и Санкт-Петербургской Организации Транзактного анализа.

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