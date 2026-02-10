Слишком глубоко: драм энд бейс (2Deep DNB)
Гороховая улица, 41 + ещё локация: «Гоблинский Пунш», Гороховая 34
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Посиделки под интеллигентный и приятный драм энд бейс. Из колонок ненавязчиво будут звучать треки разных лет, вокруг поедаться вкусная пицца и слышаться разговоры. Бронь столов: по телефону Вход свободный.
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