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Славянский экстатический танец

Livebody, Кузнечный пер.6, 3 этаж

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Завершение:

от 2000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Сила корней, живая вода знакомых сердцу напевов, древние ритмы родной земли — всё это живет в ДНК. Тело и душа всегда так откликаются на славянские треки — здесь решили отпустить их на волю и сделать тематический экстатик во всю мощь этого звучания. В этот вечер тебя ждёт диджей-сет от двух прекрасных проводников: Анны Судман и Насти Зимовской, что очень органично передают славянскую тему в своих музыкальных путешествиях. — Анна Судман — актриса, диджей и проводник экстатического танца. Просто влюблена в современный фолк и славянские мотивы, поэтому сеты пропитаны этими родными звуками. — Настя Зимовская — диджей и продюсер, играющая в разнообразных жанрах, ученица Ольги Бородиной и Егора Клевцова. Настя пишет электронную музыку в стилях хаус/эмбиент/медитации, увлекается саунд дизайном и экспериментами со звуком. В своих сетах и музыке соединяет глубокие ритмы, чувственность, атмосферу древних корней, природных образов и свободного движения.

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