Готовь шею — уральский слэм-бульдозер Traumatomy при поддержке Tumorflesh Rejection и Sigil вновь выдвигается в Санкт-Петербург. Если любишь тяжелые риффы, слэм и мош — быть обязательно. TRAUMATOMY (г. Челябинск) — Slamming Brutal Death TUMORFLESH REJECTION (г. Санкт-Петербург) — Slamming Brutal Death SIGIL (г. Санкт-Петербург) — Chaotic/Deathcore