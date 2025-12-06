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В этот вечер — мелодичный дэт-метал апокалипсис. Тебя ждёт выступление групп Good War и Helguard, а также гостей и друзей из Москвы – Kreozot и Maori. В программе также: невероятная энергетика живого выступления, мощные звуковые волны, атмосфера единства и братства всех любителей тяжёлой музыки. Здесь каждая нота — это удар молота, а каждый аккорд — взрыв эмоций.
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