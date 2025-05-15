Философия 19 века в исполнении актеров современного дня. Скучная история Чехова – вызов собственной судьбе беллетриста – затейника и миру искусств, требующих постоянно чего-то нового, перченого, модного и увлекательного. История о том, как человек, угасая от старости и болезни, постепенно вязнет в пустоте равнодушия, теряя связи с миром. Актёры будут бродить по руинированным коридорам Третьего места с героем спектакля, встречая в них его близких, будут ворчать вместе с ним на такой неправильный окружающий мир.