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Выставки
Необычное
Про событие
Поп-ап выставка и презентация клипа ZOLOTO в рамках проектов фонда «Антон тут рядом». Клип был создан с использованием необычного подхода. Сначала анимация была выполнена в 3D, после чего экспортирована в секвенцию из 4515 отдельных кадров. Каждый кадр был напечатан на бумаге, вручную обработан с использованием техник коллажирования, а затем отсканирован и собран обратно в видео. Этот трудоемкий процесс придал клипу уникальную текстуру и глубину, которые невозможно воспроизвести с помощью цифровых эффектов. Уникальные артефакты из клипа можно приобрести — в поддержку проектов фонда «Антон тут рядом». Вход свободный, но требуется регистрация.
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