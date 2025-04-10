Поп-ап выставка и презентация клипа ZOLOTO в рамках проектов фонда «Антон тут рядом». Клип был создан с использованием необычного подхода. Сначала анимация была выполнена в 3D, после чего экспортирована в секвенцию из 4515 отдельных кадров. Каждый кадр был напечатан на бумаге, вручную обработан с использованием техник коллажирования, а затем отсканирован и собран обратно в видео. Этот трудоемкий процесс придал клипу уникальную текстуру и глубину, которые невозможно воспроизвести с помощью цифровых эффектов. Уникальные артефакты из клипа можно приобрести — в поддержку проектов фонда «Антон тут рядом». Вход свободный, но требуется регистрация.