«Сказы Леса» образовались в 1991 году, под названием «Хулиганы». Тогда играли они грязный хардкор в андеграундном клубе ТАМТАМ. Прошло время. Сменился состав, название (дважды) и характер музыки. С 1996 года группа играет фолк-рок всех направлений — от кельтик-панка до неофолка, густо замешанного на карело-финской мифологии и мелодике.