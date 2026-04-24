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«Сказы Леса» образовались в 1991 году, под названием «Хулиганы». Тогда играли они грязный хардкор в андеграундном клубе ТАМТАМ. Прошло время. Сменился состав, название (дважды) и характер музыки. С 1996 года группа играет фолк-рок всех направлений — от кельтик-панка до неофолка, густо замешанного на карело-финской мифологии и мелодике.
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