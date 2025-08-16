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Сказочная Progressia: Shuvalov Garden

Шуваловъ, Санкт-Петербургское шоссе, 111П

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Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда прошлое встречается с будущим, а энергия лета с прогрессивным звучанием, рождается PROGRESSIA. Под открытым небом Shuvalov Garden — ночь, наполненная смыслом, мелодией и движением. Хедлайнеры: BONDAREV — один из ведущих Progressive House продюсеров России, основатель лейбла WARPP (ТОП-20 мира). REDSPACE — артист мирового уровня, чьи треки поддерживают Hernan Cattaneo, Guy J, Nick Warren. Резиденты PROGRESSIA: AKIN K | AL PARK | ATIQUE | AGWA CHELAKHOV | MARANDY | SOCRAT | LISOV TOM DIMANS | NIQLA Поддержка: EDEN FAMILY, WARPP, PROGRAMIQA RADIO Тема — СКАЗОЧНАЯ PROGRESSIA. Ночь славянских образов и прогрессивного звучания. Вход бесплатный для гостей в тематических костюмах. В ленте фотографий, кстати, примеры образов для вечеринки.

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