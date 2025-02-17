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Сказка. Сон

Завод «Степан Разин», Фонд LAF, ул. Курляндская, д. 48, 3 этаж

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Limonov Art Foundation представляет проект мультидисциплинарного художника Грехта, создающего псевдоархеологические объекты неопределённых времён из найденных материалов, проникнутые духом потерянности. Проект является масштабной тотальной инсталляцией, включающей в себя новые работы, созданные за последние два года, среди которых большеформатные живописные холсты и узнаваемые по авторской стилистике деревянные величественные скульптуры-тотемы. Часы работы: 12:00-20:00 (вторник-воскресенье)

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