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Сказка о Царе Стакане

Арт-бар «Сухой закон»
Кирочная ул., 11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Тебя ждет стихотворный алкотрип с элементами юношеского максимализма, селфхарма и делириума по стихам Даяны Загорской и отрывку из пьесы Аси Волошиной «Мама».

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