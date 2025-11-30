Сказка о Царе Стакане
Кирочная ул., 11
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
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Еда
Про событие
Тебя ждет стихотворный алкотрип с элементами юношеского максимализма, селфхарма и делириума по стихам Даяны Загорской и отрывку из пьесы Аси Волошиной «Мама».
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