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Петровская коса, 6к1

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка объединения Новые городские художники. Новые городские художники – социальный арт-проект, деятельность которого направлена на поддержку и развитие самобытных художников с непростым бэкграундом. Многие из них, живя в специализированных учреждениях, сталкиваются с опытом социальной изолированности. Кураторы проекта Ксения Морозова и Мотя Ларионова собрали работы и высказывания самых ярких участников объединения. Центральную часть экспозиции занимают огромные холсты художницы Zoikа, Марины Монки и Юры Снегиря, показанные весной 2025 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Время работы: вт-вск 12:00-20:00, пн - выходной

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