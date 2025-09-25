Выставка объединения Новые городские художники. Новые городские художники – социальный арт-проект, деятельность которого направлена на поддержку и развитие самобытных художников с непростым бэкграундом. Многие из них, живя в специализированных учреждениях, сталкиваются с опытом социальной изолированности. Кураторы проекта Ксения Морозова и Мотя Ларионова собрали работы и высказывания самых ярких участников объединения. Центральную часть экспозиции занимают огромные холсты художницы Zoikа, Марины Монки и Юры Снегиря, показанные весной 2025 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Время работы: вт-вск 12:00-20:00, пн - выходной