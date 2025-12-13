Сирены Титана – великий гуманистический роман Курта Воннегута. С одной стороны, это бесконечно остроумная, закрученная история, маскирующаяся под научную фантастику, с межпланетными войнами, полетами через всю вселенную, предсказаниями будущего. С другой стороны, это ироническая и прозрачная притча о недопустимости любого насилия, о преступности манипуляций, какими бы благими целями не были они продиктованы. О ценности любой человеческой личности, о праве ее быть и чувствовать. И о том, что человек способен в любых нечеловеческих обстоятельствах остаться человеком. Начинаться спектакль будет с псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю. И возникновении в результате этого вторжения новой религии. Во второй части история перевернется, чтобы показать происходящее глазами нескольких людей, жертв этих катаклизмов, в эстетике онлайн-кино. Внимание к человеческой психике через возможность крупного плана, разглядывание проявлений человеческой психики во всех ее подробностях и нюансах. Минимализм. Только человеческие лица в черном космосе. Продолжительность спектакля: 3 ч 35 минут с двумя антрактами.