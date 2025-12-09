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Синхронизация

Галерея цифрового искусства «Цифергауз»
наб. Адмиралтейского канала, 2и

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Проекты, представленные на выставке, обращаются к разным формам восприятия и измерения времени: от телесного и интуитивного опыта до алгоритмических и биологических моделей. Каждая работа раскрывается в собственном темпе, формируя индивидуальный маршрут зрителя и предлагая пережить опыт времени как процесс соучастия. «Синхронизация» задает вопрос: возможно ли согласовать восприятие времени между людьми, природой и технологиями? И что происходит, когда эти ритмы сосуществуют вместе?

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