Групповой интермедиальный выставочный проект, посвященный исследованию многомерного художественного восприятия через призму синестезии — феномена пересечения и смешения сенсорных ощущений. В экспозиции представлены работы более 40 художников со всей страны, чья практика охватывает разнообразные художественные медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию и видеоинсталляцию. Special artist выставки — Василий Кандинский. Выставка предлагает зрителю исключительную возможность взаимодействия на языке ощущений и приглашает исследовать границы восприятия через кросс-модальные связи. Здесь каждый сможет обнаружить в себе черты синестета и получить импульс для создания собственного опыта на стыке различных видов искусства. Часы работы галереи: ежедневно c 12 до 21, билет можно купить на входе.