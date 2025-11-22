ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Синестезия: индекс чувств

Arts Square Gallery
Итальянская, дом 5

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Групповой интермедиальный выставочный проект, посвященный исследованию многомерного художественного восприятия через призму синестезии — феномена пересечения и смешения сенсорных ощущений. В экспозиции представлены работы более 40 художников со всей страны, чья практика охватывает разнообразные художественные медиа: живопись, графику, скульптуру, фотографию и видеоинсталляцию. Special artist выставки — Василий Кандинский. Выставка предлагает зрителю исключительную возможность взаимодействия на языке ощущений и приглашает исследовать границы восприятия через кросс-модальные связи. Здесь каждый сможет обнаружить в себе черты синестета и получить импульс для создания собственного опыта на стыке различных видов искусства. Часы работы галереи: ежедневно c 12 до 21, билет можно купить на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста