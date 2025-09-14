сине сине небо, медная гора, оборонный комплекс
Лиговский просп., 50к16, сцена цк
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер эмо-фолка, авангарда и христианской музыки. Сине сине небо (Мск, эмо-фолк / christian folk). Медная гора (christian folk). Оборонный комплекс (avant-garde).
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