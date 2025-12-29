Тебя ждёт мультимедийное полнокупольное шоу и главные рождественские песни всех времён. На концерте прозвучат знаменитые джазовые хиты одного из величайших исполнителей в истории — Фрэнка Синатры. «Fly Me to the Moon», «I’ve got you under my skin», «My Way», известные хиты и редкие песни легендарного Синатры ты услышишь в исполнении Максима Яковлева — солиста Александринского театра, обладателя Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его бархатный тембр и артистизм наполнят концерт теплом и харизмой, так узнаваемыми в исполнении Синатры. В это Рождество ты совершишь невероятное путешествие в заснеженный Чикаго, услышишь праздничные колокольчики в Нью-Йорке и побудешь странником в новогодней ночи. И всё это чудо пройдёт под невероятный видеоряд падающих звёзд, северного сияния и рождественских чудес. Только представь — глубина звука рояля в абсолютной темноте зала. Космическая ночь, полная огней и северного сияния. И волшебный голос Синатры. В программе: Let It Snow!, Jingle Bells, White Christmas, Have yourself a Merry little Christmas, Santa Claus is coming to town, неизменные хиты великого мэтра My Way и New York, New York.