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Симфония Холлоу Найт (Hollow Knight)

Колизей, Невский проспект, 100

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от 3300₽ до 8700₽
Возраст 6+
Игры
Концерты

Про событие

Концерт по музыке из культовой игры Холлоу Найт (Hollow Knight) и её долгожданного продолжения Холлоу Найт: Силксонг (Hollow Knight: Silksong) — «Симфония Холлоу Найт» в исполнении оркестра и хора. Холлоу Найт — настоящий феномен инди-сцены. Эта вселенная полюбилась сотням тысяч игроков по всему миру и успела стать культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и музыки Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу. В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight (с дополнениями Хидден Дримс / The Hidden Dreams, Грим Труп / The Grimm Troupe, Годс & Найтмерс / Gods & Nightmares) и её загадочного сиквела Холлоу Найт: Силксонг. Уникальные аранжировки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в игру.

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