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Симфонический концерт «Хиты мюзиклов в старинном соборе»

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

В уникальном пространстве собора Петрикирхе прозвучат главные хиты мировых мюзиклов в исполнении симфонического оркестра Dreamers Orchestra и солистов петербургских музыкальных театров. В этот вечер под сводами старинного лютеранского собора, наполненного атмосферой прошлого, оживут культовые произведения, ставшие легендами сцены и экрана. Гости услышат концертное исполнение главных композиций из таких мюзиклов, как: «Нотр-Дам де Пари» — история о любви и трагедии под готическими сводами Парижа, «Призрак оперы» — мистический роман о тайнах оперного театра, «Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера, перевернувшая мир музыкального театра, «Ромео и Джульетта» — современное прочтение великой шекспировской трагедии, и многих других. Тебя ждёт невероятная акустика огромного купола старинного собора, голоса ведущих петербургских солистов и культовые хиты на языке оригинала. Особую магию этому вечеру придаст звучание живого симфонического оркестра среди каменных стен Петрикирхе, где каждое эхо и каждая нота наполнят пространство силой и эмоциями великих историй. Dreamers Orchestra вновь приглашает слушателей в мир ярких образов и незабываемой музыки, в котором мюзиклы оживают по-новому — масштабно, мощно и вдохновляюще. Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Пелагея Тихонова (Сопрано) — певица, актриса, артистка мюзиклов, выпускница Российского государственного института сценических искусств (бывш. СПбГАТИ на Моховой), солистка государственной филармонии для детей и молодежи, участница акапельной группы «Supermotiv», лауреат международных конкурсов. Максим Яковлев (Баритон) — артист Александринского театра, театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова. Лауреат и обладатель гран-при в номинации вокал(соло) конкурса-фестиваля Балтийское созвездие. Валентин Князев (Тенор) — солист Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл) и театра Балтийский Дом.

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