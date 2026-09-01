Симфонические твари
Литейный проспект, 55
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от 1200₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Только на один вечер проект, с которого когда-то начиналась история коллектива, вернётся на сцену. В программе — любимые композиции в фирменном стиле «Тварей», новые номера, неожиданные сюрпризы и атмосфера музыкального хаоса. Дата выбрана не случайно. 3 сентября давно превратилось в один из самых узнаваемых интернет-мемов, и решили не бороться с традицией, а довести её до абсурда. «Я календарь переверну…» — и снова «Симфонические твари».
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