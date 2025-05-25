Проект о красоте, стойкости и нежности, которую невозможно сломить Благотворительный фонд «Доброделы» совместно с пространством АТС представит фотовыставку «Сильная нежность» — проект, ломающий стереотипы о людях с особенностями здоровья. В центре экспозиции — восемь молодых девушек, чьи портреты сочетают хрупкость цветов с внутренней силой героинь. За каждой фотографией — ежедневная борьба со стереотипами, болью и непониманием. Среди друзей фонда – певица Катя IOWA, которая лично посетит открытие выставки. Зрители увидят не только фотографии, но и цитаты из интервью, где участницы говорят о желании быть «увиденными и принятыми». Проект привлекает внимание к теме инклюзии и разрушает барьеры, показывая, что «ограничения» часто живут только в головах. Открытие выставки состоится 25 мая в 13:15.