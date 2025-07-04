Персональная выставка скульптора Максима Королькова. Серия «Стронг Пипл» посвящена спортсменам с ограниченными возможностями, и тот факт, что полуразрушенные скульптуры всегда представлены на ярком, жизнеутверждающем фоне, подтверждает: автор придает непростой теме энергичное звучание и создает настоящие гимны несокрушимости и силе духа. Гипс — материал очень хрупкий и быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений. К началу 1990-х потемневшие и полуразрушенные скульптуры можно было наблюдать повсеместно, и именно гипсовые «увечья» позволили художнику найти сильный и выразительный визуальный образ. Супергероиней другой серии картин — «Знаменитый песочный плащ» — стала Мунира Еникеева, которая, будучи ребенком, провела в Ленинграде всю блокаду и прожила до 88 лет. Горячо любившая кино и мечтавшая о нем, она стала актрисой только в конце своего жизненного пути, когда принимала участие в режиссерских экспериментах внука. Время работы: ежденевно с 11:00 до 23:00