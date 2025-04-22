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Signal Festival х Rock The Сycle

Rock the Cycle, набережная Адмиралтейского канала, 2Т

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Завершение:

1590₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Cпешл-тренировка Signal Festival х Rock The Сycle, на которой будет воссоздана атмосфера легендарного фестиваля. Участники будут крутить под треки артистов из лайн-апа 2025 года, а среди всех, кто посетит тренировки Rock Team x Signal Festival организаторы разыграют 1 билет на фестиваль, который пройдёт в августе.

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